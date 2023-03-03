العالم اليوم - بنيران صديقة..برشلونة يهزم الريال بذهاب بنصف نهائي كأس الملك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 12:22 صباحاً - فاز برشلونة 1-صفر على غريمه ريال مدريد في لقاء مشحون بذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الخميس على ملعب سانتياغو برنابيو.

ودافع الفريق الكتالوني بصورة رائعة بعدما أحرز إيدر ميليتاو قلب دفاع ريال مدريد هدفا عن طريق الخطأ في مرماه.

وسيلتقي الفريقان في الخامس من أبريل المقبل في برشلونة على أن يواجه الفائز أتليتيك بيلباو أو أوساسونا الذي فاز 1-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي على ملعبه الأربعاء.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 26 عندما أهدى إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد الكرة إلى فيران توريس لاعب برشلونة الذي مررها سريعا إلى فرانك كيسي الذي سدد باتجاه المرمى لكن الكرة ارتدت من ميليتاو إلى داخل المرمى.

وفي البداية، أشار الحكم المساعد إلى وجود تسلل، لكن الإعادة التلفزيونية عبر حكم الفيديو المساعد كشفت أن كيسي لم يكن متسللا.