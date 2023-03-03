العالم اليوم - مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 12:22 صباحاً - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بلدة عزون قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

ووفق مراسل "دوت الخليج"، فإن القتيل يبلغ من العمر 15 عاما، واسمه محمد نضال سليم.

كذلك أصيب فلسطينيان آخران خلال المواجهات، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

ويأتي مقتل الفتى الفلسطيني في سياق تصاعد العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا سيما في الضفة الغربية.

والأحد، تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم من مستوطنين إسرائيليين بعد ساعات من مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة في شمال الضفة الغربية.

وأضرم عشرات من المستوطنين الغاضبين النار في منازل وسيارات ورشقوا البلدة بالحجارة طوال الليل.

ومنذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 65 فلسطينيا من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين.

وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغا وطفلا إسرائيليا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، بالإضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.