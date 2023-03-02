المغرب يؤكد عمق علاقاته مع المفوضية الأوروبية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء بوريطة، اليوم الخميس، مع المفوض الأوروبى المُكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفى فاريلى.

وقال بوريطة، إن اللقاءات مع المفوض الأوروبى دائمًا ما تكون إيجابية وتغلب عليها روح الصراحة والصداقة وتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، واليوم جرى توقيع اتفاقية مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون يورو.

وأوضح بوريطة، أن المشاريع الموقعة اليوم، تأتى فى إطار تنفيذ النموذج التنموى المغربى الجديد والأولويات التى وضعها العاهل المغربى الملك محمد السادس، والتى تعمل الحكومة المغربية على تنفيذها، وخاصةً فى مجال الحماية الاجتماعية والماء والفلاحة.

وقال بوريطة إن المغرب يطمح فى أن يكون 2023، سنة التزام وطموح أكبر، لتنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها، ولفتح آفاق جديدة للتعاون سواء على المستوى الأمنى أو فى مجال الهجرة، والذى سيشهد تطورًا كبيرًا انطلاقًا من هذه السنة.

وأكد المواصلة بروح إيجابية ترجمة الفرص التى تتيحها هذه الشراكة إلى مشاريع ملموسة تساهم فى تعميق التقارب بين المغرب والقارة الأوروبية، فى إطار سياسة الجوار والأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، أكد أوليفر فاريلى، أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وخاصةً مع المغرب باعتباره دولة رائدة وركيزة للاستقرار فى البحر الأبيض المتوسط، وشريكا مهما فى هذا السياق الصعب.

وأشار فاريلى إلى أن الإصلاحات الطموحة التى قام بها المغرب تستند على قيم تتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبى، وتُساهم فى إبراز تموقعه الجيوستراتيجى، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى يدعم هذه الإصلاحات من خلال المشاريع التى تم التوقيع عليها اليوم.

وأوضح أنه خلال المباحثات جرى التطرق إلى كيفية مساهمة أوروبا فى نجاح صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للهجرة، والتى يدعمها التعاون الثنائى الذى يحظى بتقدير كبير من قبل الاتحاد الأوروبى.