وزيرا الطاقة فى أوكرانيا وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن جالوشينكو أعرب عن شكره على المساعدة التى قدمها لقطاع الطاقة الأوكرانى، ولا سيما لمحطة توليد الطاقة المتنقلة بتوربينات الغاز، والتى قدمتها مؤخرًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الجانب الأوكرانى.
وأشار وزير الطاقة الأوكرانى إلى أن تركيب مثل هذه التوربينات الغازية فى مناطق مختلفة من أوكرانيا سيساعدنا على تحقيق اللامركزية فى التوليد، وضمان إمداد الطاقة غير المنقطع للبنية التحتية الحيوية والمستهلكين.
وركز الاجتماع على الجهود المشتركة لتنفيذ مبادرة Net Zero World، والتى تتضمن تسريع الانتقال إلى أنظمة طاقة نظيفة وآمنة وبناء عالم خالٍ من الكربون.
وناقش الطرفان تعميق التعاون فى الصناعة النووية، بحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
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