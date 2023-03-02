وزير الخارجية الإيراني: علاقتنا مع الأردن ستشهد تطورا في الفترة المقبلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 2 مارس 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن “علاقات إيران مع الأردن ومصر ستشهد تطورا في الفترة المقبلة”. وقال عبد اللهيان، في تصريحات مع صحيفة “الوفاق” الإيرانية نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، إن “للجمهورية الإسلامية رؤية إيجابية بأنه من خلال وجود تعاون مستمر مع دول الجوار ودول المنطقة سنرى في المستقبل انفتاحاً أکبر، ورفع سوء الفهم وتنمية العلاقات وتعزيزها مع دول منها مصر والأردن”. وأعرب عن اعتقاده بأنه “تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بین إیران ودول المنطقة وهذا یأتي في إطار سياسة إیران الخارجية في حكومة رئیسي”، مؤكدا أن دول وحكومات المنطقة قد تلقت هذه الرسالة بشكل جيد.

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