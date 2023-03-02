بلينكن: الولايات المتحدة لا يمكنها تحديد منشأ فيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 09:29 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا يمكنها تحديد منشأ فيروس كورونا بشكل كامل، مشيرا إلي أن التسرب المختبري للوباء قد يكون حقيقي.

وأضاف بلينكن، أن “الولايات المتحدة لم تر دليلًا على أن ظهور فيروس كورونا كان نتيجة لمحاولات أي بلد لاستخدام الأسلحة البيولوجية”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن التسرب المختبري هو السبب الأكثر احتمالا لظهور ونشأة فيروس كورونا “كوفيد -19”، وفقا لنتائج وزارة الطاقة الأمريكية.

وخلصت وزارة الطاقة الأمريكية، إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ على الأرجح من تسرب مختبري، وفقًا لتقرير استخباراتي سري تم تقديمه مؤخرًا إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونجرس.

ولفتت الصحيفة، إلى أن التقرير الاستخباراتي قال إن الفيروس انتشر على الأرجح بسبب حادث مؤسف في مختبر

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، جاء التحول من قبل وزارة الطاقة الأمريكية، التي كانت مترددة في السابق بشأن كيفية ظهور الفيروس، بسبب أن الاستنتاج يرجع إلى معلومات استخبارية جديدة، لكن الوزارة أصدرت حكمها "بثقة منخفضة"، وفقًا للأشخاص الذين قرأوا التقرير السري.

من جانبها، رفضت الخارجية الصينية، اتهامات وزارة الطاقة الأمريكية بتسرب فيروس كورونا من مختبر صيني.

وحثت الخارجية الصينية واشنطن على ضرورة التوقف عن التلويح بنظرية تسرب كورونا من مختبر صيني.

وشددت: "على واشنطن التوقف عن تشويه سمعة الصين وتسييس أبحاث فيروس كورونا".