المستشار الألمانى: نجرى مباحثات مع أوكرانيا ودول حليفة تمهيدًا للسلام

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس -فى خطاب أمام البرلمان اليوم الخميس - إن هذه الضمانات الأمنية تفترض حتما أن تنجح أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها فى هذه الحرب، متعهدًا بمواصلة ألمانيا توفير المساعدة لأوكرانيا فى الحرب ضد روسيا.

وأكد المستشار الألمانى، أن بلاده سوف تستمر فى تحقيق هدف حلف شمال الأطلسى "ناتو" الذى يرمى لإنفاق 2% من إجمالى الناتج القومى على الدفاع.

وأضاف: "التعهد الذى أعطيته هنا فى 27 فبراير من العام الماضى مازلت ملتزم به"، وتحدث المستشار الألمانى عن زيادة فى ميزانية الدفاع من أجل الوصول لهذا الهدف.

وردًا على دعوات أحزاب المعارضة بوقف تصدير الأسلحة لأوكرانيا، حذّر شولتس من أن توقف أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها سيعنى نهايتها وليس تحقيق السلام.

وجدّد شولتس دعوته إلى روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا.