العالم اليوم - الأهلي المصري يحقق لقب البطولة العربية بكرة الطائرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 09:22 مساءً - حقق نادي الأهلي المصري البطولة العربية لكرة الطائرة، بنسختها الـ41، والتي احتضنتها القاهرة، بعد الانتصار على النصر البحريني مساء الخميس.

وحقق الأهلي اللقب العربي بكرة الطائرة، بعد الانتصار بنتيجة 3-0 على النصر البحريني، في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي. وبذلك حقق فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بالنجمة الثامنة في خلال مشاركته في البطولة العربية. وكان أخر تتويج للأهلي بلقب البطولة على حساب فريق الزمالك المصري، في المباراة التي جاءت نتيجة أشواطها 3-0، بنسخة 2020.

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