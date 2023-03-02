الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفةأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات التي ادلى بها، دعما وتشجيعا للاستيطان.

ونقلت وكالة (فلسطين اليوم) عن الوزارة في تصريح صحفي القول :" أن هذا الاقتحام يعد إمعانا صهيونيا رسميا بضم الضفة الغربية، بشكل صامت وتدريجي، معاداة للسلام وتخريبا متعمدا للجهود الاميركية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة".

وأكدت الوزارة أن هذا الاقتحام ليس له أية صفة شرعية او قانونية، ومخالف لقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، ويندرج في اطار حرب العدو المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشددت الوزارة على ان تصريحات واقتحام "نتنياهو" يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية الجديدة ورئيس وزرائها، من أنها حكومة استيطان ومستوطنين وتخريب لفرصة احياء عملية السلام.