بلينكن: روسيا تسعى إلى عرقلة اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، علينا أن نعمل على إيصال الطعام إلى الجائعين، ومساعدة الدول على بناء قدراتها الزراعية، وإن الدول الإفريقية قالت لنا مرات عديدة بأن ما يطلبونه هو أن يكون لديهم القدرة المستدامة لتغذية شعوبهم.





وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مستوى الأمن الغذائى قد قل مع وباء كوفيد - 19، والرئيس الروسى جوّع الكثير حول العالم، ويمكنه إنهاء الحرب غدًا إذا رغب فى ذلك، وسنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها. وتابع: أن روسيا تسعى إلى عرقلة اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب، لافتًا إلى أن المبادرة ستنتهى فى 18 مارس، وروسيا رفضت الالتزام بتجديدها والرسالة التى أرسلناها اليوم واضحة، هى يجب تمديد اتفاقية تصدير الحبوب دون أى تأجيل. وأوضح أن الدول ناقشت خلال قمة العشرين، سبل مكافحة انتشار المخدرات، ولا تستطيع دولة مكافحة هذا وحدها وعرقلة سلاسل الإمداد وهذه تحديات تتطلب جهود دولية.

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