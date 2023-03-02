تقرير للقاهرة الإخبارية: شبح الجوع يهدد بريطانيا وسوء التغذية يلاحق الطلاب

جدة - نرمين السيد - يزداد الضغط على الحكومة البريطانية لتوسيع نطاق توفير الوجبات المدرسية، بعد تضاعف أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بسبب ضعف قدرات الأُسر المتعثرة ماديًا فى مواجهة صعوبات المعيشة.





واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، بتقنية الفيديوجراف تداعيات أزمة سوء التغذية لدى أطفال الأسر البريطانية، بعد ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم.

ووصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية خلال عام مضى فى المملكة المتحدة، ما يقرب من 4 ملايين طفل.

ووفقًا لدراسة نشرتها صحيفة الجارديان عن مؤسسة فوود، فإن 22% من الأسر البريطانية فى يناير عام2023 إما لم يتناول أبناؤها وجبة من وجبات الطعام، أو لم يتناولوا الطعام ليوم كامل.

وفى استطلاع أجرته المؤسسة، قال نحو 8 من بين كل 10 أشخاص أنهم يفضلون توسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية لتشمل جميع الأطفال فى الأسر التى تحصل على ضمان شامل.

وأفادت تقديرات بأن 800 ألف طفل بحاجة للحصول على وجبات مدرسية مجانية فى بريطانيا.

وبحسب الدراسة كى تكون الأسر مستحقة لتوفير الوجبات المدرسية لأبنائها يجب أن يكون صافى دخلها السنوى أقل من 7 آلاف جنيه إسترلينى، وهو المستوى الذى لم يتغير منذ عام 2018 على الرغم من ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين.

وبعد ارتفاع تكاليف الطاقة، أصحبت تكلفة وجبات المائدة لدى الأسر تشكل ضغطًا على ميزانياتها، حيث بلغ تضخم منتجات البقالة حاليا 17% وهو أعلى مستوى سجل على الإطلاق.

وتقول الحكومة إنه منذ عام 2010 زاد عدد الأطفال الذين يتلقون وجبة مجانية فى المدرسة لأكثر من مليونين، ما زاد من عدد التلاميذ الذين يستفيدون من الوجبات المدرسية المجانية فى البيئات التعليمية من واحد فقط من بين كل 6 إلى أكثر من الثلث.