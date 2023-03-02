تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى -فى بيان اليوم الخميس- أنه فى إطار التصدى لظاهرة اجتياز الحدود البرية والإقامة بتونس على خلاف الصيغ القانونية، تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات القصرين، نابل وقبلى من ضبط 56 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

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