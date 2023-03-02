العالم اليوم - بالفيديو.. إطلاق نار ورسالة "مخيفة" إلى ميسي في مسقط رأسه

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إطلاق نار ورسالة "مخيفة" إلى ميسي في مسقط رأسه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 08:36 مساءً - في واقعة مخيفة، هاجم مسلحون متجر للتسوق "سوبر ماركت" مملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووجهوا رسالة تقشعر لها الأبدان.

وتم القبض على رجلين على دراجة نارية استنادا لكاميرا مراقبة، حيث أظهرت اقترابهما من متجر في مدينة روزاريو بالأرجنتين، مسقط رأس ميسي، قبل أن يطلق أحدهما النار على مصاريع معدنية فوق النوافذ والأبواب.

ووفقا لمحطة "روزاريو 3"، تم إطلاق 14 طلقة على الأقل قبل ترك ملاحظة مكتوبة بخط اليد تقول: "ميسي نحن في انتظارك، جافكين أيضا تاجر مخدرات، ولن يعتني بك".

وبابلو جافكين هو رئيس بلدية روزاريو.

وبحسب ما ورد وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الخميس في الجزء الغربي من المدينة بينما لم يكن ميسي أو زوجته أنتونيلا روكوزو حاضرين.

ويقال إن السوبر ماركت مملوك لـروكوزو وعائلتها ومن المفهوم أنه يديره أحد أبناء عمومتها.

وهناك نظرية مفادها أن الهجوم تم في محاولة لابتزاز المال من عائلة ميسي، وفقا لمصادر أرجنتينية.

ولا يقيم بطل العالم في روزاريو، على الرغم من أنه يمتلك عقارا ضخما يُعرف باسم "القلعة" في المدينة.