المجر تدعو لإنشاء بديل لحلف شمال الأطلسي في أوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 06:33 مساءً - اقترح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على دول الاتحاد الأوروبي إنشاء نظيرها الخاص بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، حيث لن تكون هناك الولايات المتحدة.

وقال الزعيم المجري: "سيكون الحل في حلف شمال الأطلسي أوروبي. لقد اقترحت ذلك مرة أخرى في عام 2012".

وأضاف أنه “على الدول الأوروبية أن تكون مستعدة للدفاع عن نفسها بنفسها”.

وفي وقت سابق، قال أوربان إن الحكومة المجرية تدعم انضمام فنلندا والسويد للتحالف، لكن النواب "غير متحمسين" للمصادقة عليه.

وكشف أن السبب في ذلك هو حقيقة أن سلطات هذه الدول تنشر "أكاذيب مخزية" حول المجر.