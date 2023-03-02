العالم اليوم - شاهد.. لاعب أردني يدخل التاريخ لطرده بعد 5 ثوان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 06:22 مساءً - سجل لاعب المنتخب الأردني للشباب واقعة غريبة خلال بطولة كأس آسيا للشباب في أوزبكستان، قد تدخله سجلات غينيس للأرقام القياسية.

وحصل لاعب المنتخب الأردني للشباب بكر كمال كلبوني، على البطاقة الحمراء، بعد 5 ثوان فقط من انطلاق مباراة الأردن أمام طاجكستان، الخميس.

وبعد لحظات من ركلة البداية، رفع كلبوني قدمه عالية لتضرب رأس لاعب منتخب طاجكستان، في تدخل خطير للحصول على كرة عالية، مما تسبب بإصابة خطيرة للاعب الطاجكستاني.

وفر وقوع الحادثة، لم يتردد حكم اللقاء من إشهار البطاقة الحمراء بوجه اللاعب الأردني، في واقعة غريبة سجلت واحدة من أسرع البطاقات الحمراء بتاريخ الرياضة.

ودخل الكلبوني قائمة أسرع البطاقات الحمراء بتاريخ اللعبة، حيث سبق للاعب والتر بويد أن طرد فور انطلاق اللقاء، بعد دخوله في شجار مع ناديه سوانزي، وكذلك لي تود الذي طرد بعد ثانيتين في دوري الهواة الإنجليزي، بسبب سخريته من علو صافرة الحكم.

ولكن طرد كلبوني قد يكون الأسرع في تاريخ الكرة الآسيوية، مع غياب الإحصائيات الكافية لتوثيق هذا الأمر.