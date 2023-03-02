العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا تواصل التراجع

انتم الان تتابعون خبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا تواصل التراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 05:16 مساءً - واصل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الانخفاض الأسبوع الماضي بما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى تراجعت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 190 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 فبراير.

وهذا هو سابع أسبوع على التوالي تظل فيه طلبات الإعانة دون 200 ألف.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 195 ألف طلب لذلك الأسبوع.

ولم تظهر مؤشرات بعد على أن عمليات تسريح جرى أغلبها في شركات قطاع التكنولوجيا أثرت بشكل ملحوظ على سوق العمل، ويقول خبراء اقتصاديون وصناع سياسات إن مثل تلك الشركات عينت ما يزيد عن حاجتها وقت الجائحة بما لا يمثل وضع الاقتصاد بشكل عام.

كما توقع بعض الخبراء أن تعويضات إنهاء الخدمة تكفي البعض ممن فقدوا وظائفهم عن تقديم طلبات للحصول على إعانات البطالة.

وأظهر التقرير أن عدد من يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول تراجع بمقدار خمسة آلاف إلى 1.655 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 18 فبراير.