زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر جنوب سومطرة في إندونيسيا اليوم الخميس.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قوله: إن الزلزال كان على عمق 47 كيلومتراً تحت سطح الأرض.. ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
الجدير ذكره أن إندونيسيا تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.
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