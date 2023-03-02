العالم اليوم - روسيا تعلن العثور على عبوات ناسفة بعد "هجوم بريانسك"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 04:19 مساءً - أعلن جهاز الأمن الاتحادي في روسيا، الخميس، العثور على عبوات ناسفة، بعد مداهمة مناطق على الحدود مع أوكرانيا، بعدما أكد وقوع هجوم أوكراني في منطقة بريانسك.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن الجهاز، قوله إن الوضع في بريانسك قرب الحدود مع أوكرانيا "تحت السيطرة". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إنالمخربين الأوكرانيين أطلقوا النار على المدنيين فيما وصفه بأنه"عمل إرهابي" بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا.

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