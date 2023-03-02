العالم اليوم - حداد فلسطيني يتمسك بالوسائل القديمة ويحافظ على مهنته

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 04:19 مساءً - الحداد الفلسطيني حسن خميس يصنع أدوات تقليدية، مثلما كان يفعل والده وجده، تجده في معظم الأوقات بصحبة مطرقته في ورشته في رام الله.

الرجل البالغ من العمر 74 عاما يعمل في هذه المهنة منذ أن كان طفلا صغيرا، مستخدما نفس المهارات التي ورثها من أجيال سابقة في عائلته.

وقال خميس إن المنتوجات المصنوعة بالاعتماد على الآليات الحديثة تلقى رواجا أكثر من منتجاته، لأنها أرخص.

ومع ذلك، ينظر عبد الجواد حلايقة وهو أحد زبائن خميس إلى الأمر بنظرة مختلفة، إذ يثق في قدرة الرجل في الحفاظ على إرث عائلته.

وقال حلايقة: دائما أتعامل معه، أجلب له كل أدواتي القديمة كي يجددها، فهو من العملات النادرة بفلسطين التي يجب استثمارها.