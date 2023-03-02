العالم اليوم - الإمارات في المرتبة 10 عالميا ضمن مؤشر القوة الناعمة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 04:19 مساءً - حلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة العاشرة عالمياً، ضمن المؤشر العالمي للقوة الناعمة، والذي يشمل 121 دولة حول العالم.

وفي تعليقه على التصنيف، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن وصول الإمارات إلى المرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، يؤشر إلى صحة منهجيتها التنموية ودورها المؤثر اقتصادياً وسياسياً وتنموياً على الساحة الدولية.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن تصنيف الإمارات جاء نتيجة جهود آلاف فرق العمل في الاقتصاد والسياسة والإعلام والثقافة وفي قطاع الفضاء وغيرها من القطاعات لبناء سمعة دولية راسخة، قائلا "مكانة دولة الإمارات وصورتها مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة".

وصدر التصنيف الدولي المرموق عن مؤسسة "براند فايننس" في المملكة المتحدة.

وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى عالميا، متبوعة بالمملكة المتحدة، ثم ألمانيا في المركز الثالث، واليابان في المركز الرابع.

في غضون ذلك، جاءت الصين في المركز الخامس، ثم فرنسا سادسة، وكندا في المركز السابع، وسويسرا في المركز الثامن، ثم إيطاليا في المرتبة التاسعة.