العالم اليوم - دعم الغرب إلى أوكرانيا.. عرض لأهم نقاط التدريب والأسلحة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 04:19 مساءً - كثيرة هي الوعود الغربية التي تلقتها أوكرانيا بالحصول على دبابات وصواريخ متطورة.

ويبدو أن الدول الأوروبية تعمل على تدريب الجنود الأوكرانيين على هذه الأسلحة. بريطانيا في أحدث إعلان عن تدريب جنود أوكرانيين، وذلك في معسكر في ولتشاير ، على كيفية استخدام دبابات تشالنجر 2، التي تحمل مدفعا عيار 120 ملم بـ52 طلقة، ومدفعان رشاشان عيار 7.62 ملم. فرنسا تعمل على تدريب نحو 2000 جندي أوكراني على 3 مستويات، من بينها التدريب على أنظمة الدفاع الجوي من طراز {كروتال}.

وكروتال هو صاروخ أرض - جو، قصير المدى، ومضاد للطائرات في جميع الأحوال الجوية، ويمكن استخدامه لاعتراض الصواريخ والطائرات. ألمانيا توجد 3 قواعد عسكرية رئيسية لتدريب الجنود الأوكرانيين.

ففي إيدار-أوبرشتاين يقوم الجيش الألماني بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام مدافع من طراز هاوتزر 2000، ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردر، وأنظمة دفاع جوي باتريوت.

وفي مدينة مونستر يدرّب الجيش الألماني الجنود الأوكرانيين على استخدام الدبابات القتالية من طراز ليوبارد 2 بشكل رئيسي.

وفي غرافنفور يقوم الجيش الأميركي بتدريب الأوكرانيين على أنظمة مدفعية غربية، من بينها مدافع الهاوتزر وأنظمة هيمارس. بولندا يتدرّب أكثر من 100 جندي أوكراني على استخدام الدبابة ليوبارد 2.

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