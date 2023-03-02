ماكرون من الجابون: انتهى عهد «إفريقيا الفرنسية»

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون من الجابون، لقد انتهى عهد "إفريقيا الفرنسية"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان ماكرون، قد وصل مساء أمس الأربعاء، إلى "ليبرفيل" عاصمة الجابون، وتعتبر هذه الجولة الثامنة عشرة للرئيس ماكرون فى إفريقيا منذ بدء ولايته الأولى فى 2017، والتى تأتى وسط تصاعد مشاعر المعاداة تجاه فرنسا.
وتوجه ماكرون إلى القارة السمراء بعد يومين من إعلانه استراتيجية فرنسا الجديدة تجاه إفريقيا خلال ولايته الثانية، ودعا الرئيس الفرنسى، الإثنين، إلى "بناء علاقات جديدة متوازنة ومتبادلة ومسؤولة" مع الدول الإفريقية. كما أعلن عن خفض عدد القوات العسكرية الفرنسية فى عدة دول فى القارة.
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