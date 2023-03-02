أول تعليق من بوتين بشأن حادث بريانسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية، أن "هناك إرهابيون يحاولون محو الثقافة الروسية"، مشيرا إلى أن النازيين الجدد قتلوا الآلاف من المدنيين.

وبحسب الإعلام الروسى، فإن مجموعة أوكرانية كانت قد تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية واحتجزت مواطنين كرهائن، مشيرا إلى أن قوات الأمن الروسية اشتبكت مع مخربين أوكرانيين احتجزوا الرهائن.