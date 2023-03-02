العالم اليوم - بعد 23 يوما من الزلزال.. انتشال كلب من تحت الأنقاض بأنطاكية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 03:22 مساءً - انتُشل كلب من نوع هجين يُدعى "أليكس" من تحت أنقاض الأبنية والمنازل في أنطاكية، بعد 23 يوماً على حصول الزلزال المدمّر في المدينة الواقعة جنوب تركيا، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

وكان "أليكس" عالقاً تحت كتل خرسانية سقطت عقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير بعيد الساعة الرابعة فجراً وبلغت قوته 7.8 درجات، على ما أظهرت مشاهد من عملية إنقاذ الكلب نشرتها وسائل إعلام تركية.

وكان صاحب الكلب المدعو مراد أريسي سمع نُباح "أليكس" وأعلم بلدية كونيا (وسط) التي أرسلت فريق إنقاذ إلى المكان لانتشال الحيوان.

وأنقذت عناصر الإغاثة في تركيا مئات القطط والكلاب والطيور والأرانب والأبقار والأغنام التي علقت تحت أنقاض مبان في جنوب البلاد.

وأودى الزلزال الذي يعتبر أسوأ كارثة تتعرض لها تركيا في التاريخ المعاصر، بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وأكثر من 5 آلاف في سوريا المجاورة، فيما دمّر مئات الآلاف من المباني.