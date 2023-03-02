لافروف: أوكرانيا مارست إبادة ضد الثقافة الروسية.. ورفضت تطبيق اتفاق مينسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى عقب مشاركته فى اجتماعات مجموعة الـ20 بنيوديلهى، أن الغرب يحاول الهيمنة على المؤسسات الدولية، كما أنه رفض مشاركة روسيا فى تحقيقات تفجير خطى نورد ستريم.

كما شدد على أن مواثيق الأمم المتحدة المعترف بها منحت الشعوب حق تقرير مصيرها دون ضغوط، قائلا "لا يمكن تنفيذ قواعد ميثاق الأمم المتحدة بشكل انتقائى"، داعياً الغرب إلى الابتعاد عن مبدأ الهيمنة والتسلط وتبعية الدول له.

أما فيما يخص قمة العشرين، قال لافروف، إن "مجموعة العشرين تمر بمرحلة اختبار حقيقى"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على جعل إفريقيا عضوا كاملا فى المجموعة.

وتابع لافروف بالقول، إنه يفترض فى مجموعة العشرين أن تكون ساحة لإجراء حوار صريح، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".