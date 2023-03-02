باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة العشرين لا تستطيع إصدار بيان يدين روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والباحث السياسى، على المرعبى، من باريس، إن أى اجتماع دولى يعقد فى هذه الفترة تكون الحرب فى أوكرانيا هى الطاغية على جدول الاجتماعات، وهى الطاغية على المناقشات والاتصالات الجانبية والثنائية بين الأطراف، وهذا ما ينطبق على قمة نيوديلهى التى تجرى الآن فى الهند.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب على شاشة "القاهرة الإخبارية": "هناك مسألتان يجب أن ينظر إليهما بجدية، فالمسألة الأولى وهى الطاغية وهى الأزمة فى أوكرانيا، والمسألة الثانية هى المسألة الاقتصادية والتبادل التجارى لمحاولة فهم روسيا والصين والهند". وتابع: "يتبقى الخراب فى أوكرانيا هو الطاغى فى الحضور والنقاش، ولكن هناك الجانب الاقتصادى وهو يحاول مع روسيا بشكل رئيسى إبدال صيغة التعامل بالدولار فى العلاقات التجارية الضرورية". واستطرد: "أرى أن البيان الختامى إذا صدر عن قمة الـ20 سيكون عاما وشاملا، لأنهم لا يستطعون أن يصدروا بيانا يدين روسيا بالحرب فى أوكرانيا، أو يدين الصين على نواياها نحو تايوان، كما تقول الولايات المتحدة إنه لا يجب ألا ننسى أزمة المنطاد، والتى يبدو واضحا أنه منطاد للأغراض العملية ولا علاقة له بالتجسس كما ترى أمريكا".

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