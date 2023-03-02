جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا اتخذنا إجراءات لتدمير الإرهابيين الأوكرانيين فى بريانسك. وبحسب الإعلام الروسى، فإن مجموعة أوكرانية كانت قد تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية واحتجزت مواطنين كرهائن، مشيرا إلى أن قوات الأمن الروسية اشتبكت مع مخربين أوكرانيين احتجزوا الرهائن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: الأحداث الجارية فى بريانسك «هجوم إرهابى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.