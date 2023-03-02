العالم اليوم - "سونلغاز": مناقصة دولية لإنشاء 15 محطة طاقة شمسية بالجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 02:16 مساءً - أطلق مجمع "سونلغاز" الجزائري مناقصة دولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على 11 ولاية في البلاد، بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و 220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط.

وأوضح بيان للمجمع، الخميس، أن "سونلغاز" أطلقت عبر شركتها الفرعية "سونلغاز-الطاقات المتجددة" مناقصة وطنية ودولية لإنجاز مشروع واسع النطاق "سيسمح بتجسيد برنامج التحول للطاقة بالجزائر والدخول في عهد جديد للطاقات النظيفة والمستدامة".

ومن المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح الأظرفة بتاريخ 29 مايو المقبل، حسب المجمع.

كما أشار البيان إلى أن استراتيجية تطوير الطاقات المتجدّدة في الجزائر تتمحور حول تثمين الموارد الدائمة مثل الطاقة الشمسية، واستغلالها في تنويع مصادر الطاقة.

وأبدت شركة "سونلغاز من خلال هذه المناقصة، "استعدادها الكامل لمرافقة هذا البرنامج من خلال الاستجابة للطلب المتزايد على الاستهلاك الداخلي والطموح للتصدير في المستقبل والمساهمة في تنويع الصادرات خارج المحروقات".

كما سيسمح هذا التحول الطاقوي للجزائر "بالتخلص تدريجيا من الاعتماد على الموارد التقليدية والحفاظ على الموارد الأحفورية وتنميتها"، بحسب البيان.

وتعتبر هذه المناقصة أيضا بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035، بحسب "سونلغاز".

على صعيد آخر، سيسمح إنجاز هذه المحطات بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم إشراكها في إنجاز المشروع.