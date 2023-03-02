العالم اليوم - حادثة بريانسك.. إجراءات عاجلة وبوتين يلغي زيارة ستافروبول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 02:16 مساءً - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على الإرهابيين الذين تسببوا بأحداث مقاطعة بريانسك.
وقال بيسكوف: "لا يمكن القول حتى الآن إذا ما كانت الأحداث في بريانسك ستؤثر على صفة العملية العسكرية في أوكرانيا".
وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مستمرة من الأجهزة الأمنية وحاكم المنطقة بشأن هجوم المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة بريانسك.
ولفت إلى أن بوتين ألغى زيارته المقررة إلى إقليم ستافروبول، وليس من المخطط أن يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي اليوم، فيما من المنتظر أن يشارك الرئيس في اجتماع دوري الجمعة.
وفي تفاصيل الحدث:
- كشفت مصادر مسؤولة عن وقوع قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني لأراضي روسية محاذية للحدود الأوكرانية وسط تسلل مجموعات مسلحة أوكرانية واحتجاز رهائن بمتجر بقرية ليوبتشاني في بريانسك الحدودية.
- أفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى منطقة بريانسك.
- أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، الخميس، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.
- وقال الحاكم، في قناته على تطبيق "تيلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح، نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم".
- كما تعرضت منطقة كليموفسكي لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة.
- واستهدفت القوات الأوكرانية منطقة روسية حدودية أخرى في كورسك.
- وأفاد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت، بقصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تتكينو بمنطقة كورسك، حيث أسفر عن وقوع ضحايا.
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