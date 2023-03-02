العالم اليوم - حادثة بريانسك.. إجراءات عاجلة وبوتين يلغي زيارة ستافروبول

انتم الان تتابعون خبر حادثة بريانسك.. إجراءات عاجلة وبوتين يلغي زيارة ستافروبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 02:16 مساءً - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على الإرهابيين الذين تسببوا بأحداث مقاطعة بريانسك.

وقال بيسكوف: "لا يمكن القول حتى الآن إذا ما كانت الأحداث في بريانسك ستؤثر على صفة العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مستمرة من الأجهزة الأمنية وحاكم المنطقة بشأن هجوم المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة بريانسك.

ولفت إلى أن بوتين ألغى زيارته المقررة إلى إقليم ستافروبول، وليس من المخطط أن يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي اليوم، فيما من المنتظر أن يشارك الرئيس في اجتماع دوري الجمعة.

وفي تفاصيل الحدث: