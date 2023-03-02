البيت الأبيض: الرئيس بايدن شكر الملك على عقد اجتماع العقبة التاريخي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 2 مارس 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- رحب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأحد، ببيان العقبة، الذي نتج عنه التزام إسرائيلي بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على عقد "الاجتماع التاريخي" في العقبة، وأشار إلى الجهود المبذولة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لتهيئة الظروف لنجاح الاجتماع.

وقال سوليفان، إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة بنشاط مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما يشمل متابعة المشاركة في الاجتماع المقبل في شرم الشيخ.

واعتبر سوليفان أن واشنطن تعتبر اجتماع العقبة نقطة انطلاق، مع التأكيد على ضرورة العمل الجاد خلال الأسابيع المقبلة، وقال، إن التنفيذ سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر تويتر إن اجتماع العقبة خطوة إيجابية للإسرائيليين والفلسطينيين، وأكد أهمية متابعة الطرفين لخطوات تهدئة التوتر.