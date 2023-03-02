روسيا: نواصل التزامنا بمعاهدة عدم نشر الأسلحة الكيماوية

جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف فى كلمة له أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تدخل واشنطن والناتو قد يؤدى لصدام بين القوى النووية.

وتابع ريابكوف، بأن القواعد الأمريكية "ستار" لشن الحرب من جانب واحد.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد وقّع قانون تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "ستارت-3".

وبموجب القانون سيتعين على الرئيس، فى حال رغبت روسيا استئناف مشاركتها فى المعاهدة مرة أخرى، أن يتخذ القرار بنفسه.