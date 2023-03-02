إعلان حالة التأهب الجوى فى منطقتين أوكرانيتين قرب بريانسك

جدة - نرمين السيد - وبحسب الإعلام الروسى، فإن مجموعة أوكرانية كانت قد تسللت إلى مقاطعة بريانسك واحتجزت مواطنين كرهائن، مشيرا إلى أن قوات الأمن الروسية اشتبكت مع مخربين أوكرانيين احتجزوا الرهائن.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.