القاهرة الإخبارية: احتجاز عدد من الرهائن بمقاطعة بريانسك الروسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الإعلام الروسى، فإن مجموعة أوكرانية تسللت إلى قرية روسية واحتجزت مواطنين كرهائن، مشيرا إلى أن قوات الأمن الروسية اشتبكت مع مخربين أوكرانيين احتجزوا الرهائن فى بريانسك.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.