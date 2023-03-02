العالم اليوم - التضخم الأساسي في منطقة اليورو يسجل مستوى تاريخيا

انتم الان تتابعون خبر التضخم الأساسي في منطقة اليورو يسجل مستوى تاريخيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 12:22 مساءً - ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوى في تاريخه، خلال فبراير الماضي، ما يضيف مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات يوروستات، أن مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، ارتفع إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك على عكس التوقعات بأن يستقر عند نفس مستويات يناير البالغة 5.3 بالمئة.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين العام، فقد تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال فبراير، إلى 8.5 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.6 بالمئة في يناير، لكنه جاء أعلى من التقديرات التي كانت تتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 8.3 بالمئة.

وجاء هذا الانخفاض في مؤشر الأسعار العام بسبب تراجع أسعار الطاقة.