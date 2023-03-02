العالم اليوم - العجز التجاري التركي يقفز 52.8% في فبراير بعد الزلزال الكبير

انتم الان تتابعون خبر العجز التجاري التركي يقفز 52.8% في فبراير بعد الزلزال الكبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 12:22 مساءً - ارتفع عجز التجارة الخارجية التركي بنسبة 52.8 بالمئة في فبراير الماضي إلى 12.9 مليار دولار، مما يبرز تأثير الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد الشهر الماضي على الميزان التجاري.

وأظهرت البيانات أن الصادرات تراجعت 6.4 بالمئة إلى 18.64 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات 10.6 بالمئة إلى 30.83 مليار دولار.

وذكرت الوزارة إن سبب ارتفاع الواردات يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع بنسبة 858.7 بالمئة في واردات الذهب غير المصنع، بينما أدت الزلازل إلى انخفاض الصادرات 1.5 مليار دولار.

وكان عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع العام الماضي بنسبة 137 بالمئة على أساس سنوي، ليسجل 109.54 مليار دولار، رغم أن تركيا تحاول تركيا تسجيل فائض في المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض معدلات الفائدة رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة الحاد خلال السنوات الماضية.

وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال الكبير في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.

وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، هذا الأسبوع، إنه بحسب تقديرات البنك، ستخفض موجة الزلازل التي ضربت تركيا في 6 فبراير الجاري أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة.

وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.