العالم اليوم - تقنية "جزيئات أكا الكونية" تكشف عن "ممر سري" داخل هرم خوفو

انتم الان تتابعون خبر تقنية "جزيئات أكا الكونية" تكشف عن "ممر سري" داخل هرم خوفو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 12:22 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، الخميس، الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم خوفو بطول 9 متر وعرض 2 متر.

وذكر المجلس الأعلى للآثار أن مشروع استكشاف الأهرامات "سكان بيراميدز" أظهر عن وجود ممر داخل هرم خوفو يهدف على الأرجح إلى تخفيف الأحمال.

ومشروع استكشاف الأهرامات بدأ في عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP ويقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية وهي أحدث التقنيات في مجال المسح.

وقال خبير الآثار زاهي حواس: "استخدمنا روبوت للتجول داخل الممر المكتشف والوصول إلى نهايته"، مشيرا إلى أن "حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو لم تكتشف حتى الآن".

وشدد وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى على أن منطقة الأهرامات أهم وأبرز آثار العالم وزيارتها كانت ومازالت حلم الملايين حول العالم، وتحرص الدولة المصرية على الاهتمام بآثار مصر وحضارتها.