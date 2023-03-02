العالم اليوم - قصار القامة من الرجال.. دراسة تؤكد "عقدة نابليون"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 12:22 مساءً - "عقدة نابليون" هو مصطلح يطلق على العقدة التي تصيب قصار القامة من الرجال، والتي تدفعهم لامتلاك صفات سلبية ونرجسية، والآن كشفت دراسة جديدة عن صحة هذه النظرية.

ودرس علماء أميركيون الحالة المعروفة باسم "عقدة نابليون"، واكتشفوا أن الأشخاص الأصغر حجما من الرجال، هم أكثر عرضة لسمات الشخصية "السوداوية"، على حد وصفهم.

وسمات هذه الشخصية تشمل خصائص مثل انعدام الندم، والشعور المتضخم بأهمية الذات والميول النرجسية.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في دورية "Personality and Individual Differences"، أن الرجال الأقصر قامة من المحتمل أن يكونوا "عدائيين" لأنهم يحاولون تعويض العيوب التي يواجهونها بسبب طولهم.

وأجريت الدراسة على 367 شخصا باستخدام موقع Amazon's Mechanical Turk، ومن المأمول أن تؤدي النتائج إلى مزيد من البحث.

وكان على المشاركين إكمال اختبار موحد للسمات "المظلمة".

وكان عليهم أن يرتبوا مدى اتفاقهم بقوة مع عبارات مختلفة مثل "أنا أميل إلى التلاعب بالآخرين للحصول على طريقي" أو "أنا أميل إلى أن أكون قاسيا أو غير حساس".

وكانت هناك أيضا عبارات مماثلة حول طولهم والتي كان عليهم تسجيلها، بما في ذلك "أتمنى لو كنت أطول" و "أنا راض عن طولي"، وسئلوا أيضا عن طولهم الفعلي.

والمثير للدهشة أن الدراسة وجدت أن كلا الجنسين أظهر المزيد من علامات السمات السوداوية عندما كانوا أقصر قامة.

وكشف الباحث الرئيسي بيتر ك. جوناسون أن هذا يرجع غالبا لأن الرجال الأقصر "يكافحون" لكسب الاحترام.

وتابع: "الرجال الأقصر عليهم المطالبة بالاحترام وفرض التكاليف على الآخرين واكتساب الموارد وإثارة إعجاب الشركاء الرومانسيين بصفاتهم".

"أما المرأة القصيرة فيمكنها استخدام الخداع لتبدو مرغوبة أكثر أو للحصول على الحماية والموارد".

وخلص إلى أن السمات "السوداوية" قد تكون جزءا من "مجموعة من الأنظمة النفسية" التي تساعد الأشخاص الأقصر على "الاستمرار في التنافس في تحديات الحياة الكبيرة".