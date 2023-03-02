لافروف: الغرب يدفن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وكان مدير برنامج الأغذية العالمى ديفيد بيزليم، قد حذر مؤخراً من أن عدم تجديد مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الواقعة تحت السيطرة الروسية سيجعل حوالى 50 مليون شخص فى إفريقيا على شفا المجاعة.

جدير بالذكر أن الاتفاقية التى تمت بوساطة الأمم المتحدة انطلقت فى 22 يوليو حتى 29 أكتوبر الماضى، ثم استأنفت فى 3 نوفمبر.