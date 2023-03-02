كندا تعتمد PTE.. اختبار اللغة الإنجليزية لطلبات الهجرة

جدة - نرمين السيد - اعتمدت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، اختبار اللغة الإنجليزية PTE Essential، وهو أحدث اختبار لإثبات إتقان اللغة أطلقته شركة "بيرسون" العالمية الرائدة فى مجال التعليم.





اعتمدت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، اختبار اللغة الإنجليزية PTE Essential، وهو أحدث اختبار لإثبات إتقان اللغة أطلقته شركة "بيرسون" العالمية الرائدة فى مجال التعليم.

ومؤخرا، أعلنت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أنها تخطط لاستقبال ما يقرب من 1.45 مليون مقيم دائم خلال السنوات المقبلة، وهو رقم قياسى نظرا لارتفاع الطلب فى كندا على المخصصين فى مجالات مثل: التمريض والهندسة وتطوير الويب، ويبدو أن الموافقة على اختبار PTE Essential تمت فى وقت مناسب لتفتح فرصا جديدة لـ"بيرسون".

ومن المتوقع أن المتقدمين الذين يسعون لاستخدام PTE Essential لتقديم إثبات اللغة الإنجليزية لغرض الإقامة او الجنسية الكندية الدائمة، سيكونون قادرين على القيام بذلك اعتبارا من أواخر العام الجارى 2023.

واختبار PTE Essential، إصدار جديد من "بيرسون" للغة الإنجليزية يشبه إلى حد بعيد اختبار PTE Academic، والفرق الرئيسى الوحيد أنه أكثر واقعية وتركيز غير أكاديمى يلبى متطلبات إجازة اللغة الخاصة بـIRCC، دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.

ويتم تقديم الاختبار الرقمى بالكامل من خلال Pearson VUE، وهى شركة الاختبارات المعتمدة على الكمبيوتر فى بيرسون، وتستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى للتسجيل، إذ يوفر جمع البيانات البيومترية تدابير أمنية معززة ويتم تطبيق برنامج التعرف على الصوت لعنصر التحدث فى الاختبار، وتضمن هذه التقنيات المتطورة توفير اختبار محايد ودقيق للغاية لإتقان اللغة الإنجليزية لدى الأشخاص.

وسيتم نشر اختبار PTE Essential عبر شبكة بيرسون الحالية مع أكثر من 400 مركز PTE فى 118 دولة.

جدير بالذكر أن "بيرسون" شركة تعليمية رائدة فى العالم، حيث تخدم عملاء فى ما يقرب من 200 دولة حول العالم، من خلال تقديم المحتوى الرقمى والتقييمات والمؤهلات والبيانات، وتستهدف إضفاء الحياة إلى التعلم مدى الحياة، إذ أن كل فرصة للتعلم هى فرصة لتحقيق قفزة نوعية وشخصية لكل متعلم.

ومع إطلاق نظام الثانوية العامة المعدل فى مصر عام 2018/2019، تعاقدت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع شركة "بيرسون" لتغيير نظام "تقدير الامتحانات" والتحول إلى التصحيح الإلكترونى بدلا من اليدوى.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، نظام الثانوية العامة المعدل، للتحول من الامتحان القائم على الحفظ والاسترجاع، إلى الفهم والاستيعاب وقياس مهارات التفكير العليا، وباتت جميع امتحانات الثانوية العامة تصحح بشكل إلكترونى دون تدخل للعنصر البشرى.