بلينكن: روسيا لم توافق على تجديد مبادرة الحبوب

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "روسيا لم توافق على تجديد مبادرة الحبوب التى تنتهى 18 مارس". وكان مدير برنامج الأغذية العالمى ديفيد بيزليم، قد حذر مؤخراً من أن عدم تجديد مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الواقعة تحت السيطرة الروسية سيجعل حوالى 50 مليون شخص فى إفريقيا على شفا المجاعة.

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