لصد هجوم أمريكى محتمل.. روسيا تطور استراتيجية عسكرية جديدة وتلوح بـ«النووى»

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، نقلًا عن مجلة تابعة لوزارة الدفاع، أن موسكو تطور استراتيجية عسكرية من نوع جديد، تستخدم الأسلحة النووية لحماية البلاد من عدوان أمريكى محتمل.





ويعد المقال هو الأحدث فى سلسلة من هذا النوع من التصريحات، التى يدلى بها ساسة ومعلقون روس منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير من العام الماضي، مشيرين إلى أن موسكو ستكون مستعدة، إذا لزم الأمر، لنشر ترسانتها النووية الضخمة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن المقال الذى نُشر فى مجلة "فوينايا مايسل"، خلص إلى أن واشنطن قلقة من فقدان هيمنتها على العالم، ولذلك أعدت "على ما يبدو" خططًا لضرب روسيا لتحييدها.

وأضافت الوكالة أنه ردًا على ذلك، يعكف الخبراء الروس بنشاط على "تطوير شكل واعد من الاستخدام الاستراتيجى للقوات المسلحة الروسية، عملية لقوات الردع الاستراتيجى".

وتابعت أن هذا يقتضى "استخدام الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية الحديثة، والأسلحة النووية وغير النووية، مع الأخذ فى الحسبان أحدث التقنيات العسكرية".

وأشار المقال إلى أنه على موسكو أن تبين للولايات المتحدة أنها لا تستطيع شل نظام الصواريخ النووية الروسي، وأنها لن تكون قادرة على صد ضربة انتقامية.

وكتب معدو التقرير: "تفقد الولايات المتحدة مكانتها الرائدة فى العالم، ونتيجة لذلك أصبح مسارها العسكرى - السياسى تجاه الاتحاد الروسى أكثر عدوانية وهذا يرجع إلى حقيقة أن روسيا هى التى تعتبر الجانى الرئيسى لفقدان السيطرة الأمريكية على العالم".

وذكر التقرير أن "هزيمة روسيا مخطط لها فى شكل عملية استراتيجية عالمية متعددة المجالات".

وأضاف التقرير: "الوسائل والأداة الرئيسية للتصدى لمحاولات تنفيذ خطط وزارة الدفاع الأمريكية العدوانية، لتدمير الاتحاد الروسى من خلال عملية استراتيجية متعددة المجالات من قبل خبراء عسكريين محليين، تدرس وتعمل بنشاط على تطوير شكل واعد من الاستخدام الاستراتيجى للقوات المسلحة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الهدف النهائى لهذه العملية يتمثل فى تدمير الإمكانات النووية الرادعة لروسيا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال نشر أنظمة الدفاع الصاروخى حول حدود روسيا أو توجيه ضربة نووية عالمية فورية يمكن أن تدمر 65-70 % من القوات النووية الاستراتيجية الروسية.

ويأتى هذا التقرير بعد أيام من قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تعليق العمل بمعاهدة "نيوستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك ردا على الدعم العسكرى المتزايد الذى يقدمه التحالف الغربى بقيادة الولايات المتحدة لأوكرانيا.