العالم اليوم - بنزيمة.. "رسائل مشفرة" بعد تتويج ميسي بلقب الأفضل

انتم الان تتابعون خبر بنزيمة.. "رسائل مشفرة" بعد تتويج ميسي بلقب الأفضل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 11:16 صباحاً - في أعقاب تتويج ليونيل ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم، دأب كريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية الذي كان مرشحا لنيل جائزة الفيفا، على تدوين "رسائل مشفرة" على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان بنزيمة يأمل أن يتوج مجهوده خلال العام الماضي، حيث لعب دورا رئيسيا في فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالفوز بجائزة "ذا بيست" التي يمنحها الفيفا.

ورغم ذلك، انتهى به الحال في المركز الثالث (34 نقطة)، بعد ميسي (52 نقطة) الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم، وزميله في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي (44 نقطة) الذي قدم بطولة مذهلة في مونديال قطر.

وأعرب بنزيمة الذي غاب عن المونديال للإصابة، عن استيائه من فقدان الجائزة، في أعقاب إعلان الجائزة بالحفل الذي أقيم الإثنين في باريس وغاب عنه النجم الفرنسي.

وكان هذا رد فعل نجم ريال مدريد الإسباني على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان الجوائز:

• على "إنستغرام" نشر أولا مقطع فيديو لرجل يردد الكلمات: "كاذب، نعم، كاذب".

• بعد ذلك نشر قائمة بإنجازاته من حساب آخر، مشيرا إلى حقيقة أنه حصل على 6 ألقاب رئيسية مع الفريق الملكي و"الديوك"، بما في ذلك سلسلة من الجوائز الفردية.

• كتب على "إنستغرام" بصورة سيلفي بالأبيض والأسود، مع تعليق "تصبحون على خير".

• ثم اختتم بنشر صورة له، وعلق عليها بكلمتين: "وصلت وحدي".