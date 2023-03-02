إجلاء 27 ألف شخص من منازلهم بسبب الفيضانات فى ماليزيا

جدة - نرمين السيد - أجلت السلطات الماليزية اليوم الخميس، أكثر من 27 ألف شخص من منازلهم فى ولايات "جوهر" و"بهنج" و"نجرى سمبيلن" بالإضافة إلى "ملقا"، بعدما اجتاحتها الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.





وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن ولاية "جوهر" تعد الأكثر تضررا حيث تعرضت جميع المقاطعات العشر بها للفيضانات كما تم إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إغاثة. وأضاف الراديو أن إدارة الأرصاد الجوية الماليزية توقعت هطول الأمطار على العديد من المناطق فى ولاية "جوهر" من بعد ظهر اليوم حتى مساء غد الجمعة. وتعد الفيضانات ظاهرة سنوية فى ماليزيا بسبب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التى تجلب الأمطار الغزيرة من شهر نوفمبر حتى شهر مارس.

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