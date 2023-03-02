الصين: نعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة للجيش التايوانى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الصينية، "نعارض بشدة بيع الولايات المتحدة ذخائر لتايوان، ونطالب واشنطن بوقف التسليح والتواصل العسكرى مع تايبيه".

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، كانت قد وافقت فى وقت سابق، على بيع أنظمة مضادة للدبابات بقيمة 180 مليون دولار إلى تايوان.

وأكد مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض - فى بيان- مواصلة الإدارة الأمريكية مساعدة تايوان للحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس، تماشيا مع التزامها طويل الأمد مع تايبيه، وبما يتفق مع سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين.