وزير خارجية الهند: ينبغى توفير المزيد من سلاسل التوريد الموثوقة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية الهند فى افتتاح اجتماع دول مجموعة العشرين بنيودلهى، إنه ينبغى توفير المزيد من سلاسل التوريد الموثوقة، كما يجب كفالة الديموقراطية فى صنع القرار العالمى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وانطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين فى العاصمة الهندية، نيودلهى، صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن تمثل الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الوضع العالمى أحد أهم المواضيع التى سيناقشها الاجتماع الوزارى.