رئيس وزراء الهند باجتماع الـ20: يجب تعزيز التعاون الدولى

جدة - نرمين السيد - وأضاف مودى فى خطاب بافتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين بنيودلهى، أننا نجتمع الآن فى وقت يواجه فيه العالم انقسامات عميقة، لذلك يجب أن نجد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية. وتابع أن "تجربة السنوات القليلة الماضية - الأزمة المالية والتغير المناخى والجائحة والإرهاب والحروب - تظهر بوضوح أن الحوكمة العالمية قد فشلت"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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