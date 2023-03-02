زلزال بقوة 5 درجات يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب المحلى لهيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فى بيان، إن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كيلومتر إلى الجنوب الشرقى من جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل، وتم رصده صباح اليوم بحسب التوقيت المحلى لموسكو.
ولم ترد أى معلومات عن دمار أو سقوط مصابين أو ضحايا نتيجة الزلزال.
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