وزير الدفاع الألمانى: قوات الجيش غير مستعدة لحماية البلاد

وأضاف "بيستوريوس": "ليس لدينا قوات مُسلحة قادرة على الدفاع عن البلاد، أى قادرة على الدفاع عنها ضد هجوم عدوانى بوحشية"، متابعا "إن سلاح الجو يُعانى من نقص فى الموظفين والتجهيزات، بعد عقود من الإهمال من جانب الحكومة الفيدرالية".
وأضاف "بيستوريوس" أن ألمانيا ستضطر إلى استثمار المزيد فى جيشها، حتى ترقى إلى معايير "الناتو".
كذلك، صرح اللفتنانت جنرال ألفونس ميس، القائد والضابط الأعلى رتبة فى الجيش الألمانى، لوكالة الأنباء الألمانية يوم الأحد الماضى، بأن الـ100 مليار يورو التى وعد بها المستشار، أولاف شولتز، سابقًا لن تكون كافية لجعل القوات المسلحة فى البلاد جاهزة للمعركة.
وأضاف أن "الجيش الذى من واجبى قيادته مكشوف إلى حد ما".
جاءت المزيد من الملاحظات حول عدم استعداد الجيش الألمانى للقتال من رئيس اتحاد القوات المسلحة الألمانية، الكولونيل، أندريه فوستنر، الذى أشار فى مقابلة يوم الأحد مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أنه من بين 300 دبابة "ليوبارد 2" الموجودة فى المخزون، "30% فقط متوفرة حاليًا للتشغيل".
وعلى الرغم من هذا التقييم، تقدم ألمانيا دعمًا مكثفًا لأوكرانيا فى الصراع مع روسيا، أحيانًا على حساب قدراتها الدفاعية الخاصة.
وقال أرمين بابيرجر، الرئيس التنفيذى لشركة "راينميتال" لصناعة الأسلحة، لـ"بودكاست بايونير" يوم الثلاثاء، إن الحكومة نقلت إلى أوكرانيا نظامى دفاع جوى حديثين، كانا يهدفان إلى حماية العاصمة الألمانية، لذلك قوبلت شحنات الأسلحة المستمرة من برلين إلى أوكرانيا باحتجاج بين الألمان، حيث نظم (الحزب اليسارى) مسيرة يوم السبت، دعت "شولتز" إلى وقف تسليح كييف.
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