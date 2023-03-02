العالم اليوم - إنفستوبيا من الإمارات إلى العالم.. صياغة مستقبل الاستثمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 09:22 صباحاً - تعتبر منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" التي انطلقت من الإمارات إلى العالم إحدى المبادرات الإستراتيجية الرئيسة ضمن "مشاريع الخمسين" وذلك بهدف بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكارا في العالم وصياغة مستقبل الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد.

تستشرف المنصة المشهد الاستثماري واتجاهاته على مستوى العالم بما يتماشى مع جهود الإمارات في مد جسور التعاون الاستثماري من خلال تبادل المعرفة وتطوير الأفكار وتسريع الخطط وجمع المستثمرين وصناع السياسات في العالم وإرساء الأسس لمستقبل اقتصادي مسؤول ومستدام وتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وتتبنى منصة إنفستوبيا مستهدفاً وطنياً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى عام 2031 وتريليون درهم بحلول عام 2051.

وتنطلق النسخة الثانية من مؤتمر "إنفستوبيا" 2023 الخميس في أبوظبي، وتستمر يومين، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصناع القرار ورواد الأعمال، من 50 دولة ينتمون إلى 102 جنسية ويتضمن المؤتمر 38 جلسة ومائدة مستديرة يشارك فيها أكثر من 115 متحدّثا، وينتمي 75 بالمئة من المشاركين إلى القطاع الخاص و 13 بالمئة إلى القطاع الحكومي والعام و 6 بالمئة من الأكاديميين والطلاب و6 بالمئة من المنظمات الدولية.

ويناقش المؤتمر، ثلاثة محاور وهي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، مستقبل ثروات الدول، وفرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون. وبالتعاون مع الشركاء العالميين، تتطلع إنفستوبيا إلى تنظيم مؤتمرها السنوي مستقبلا في دول أخرى حول العالم، بعد تنظيم النسختين الأولى والثانية في دولة الإمارات.

وفيما يلي رحلة إنفستوبيا ومراحل تطورها منذ أن أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر عام 2021 ودورها في إتاحة الفرص الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد وأدوات التمويل المستدام، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

في مارس 2022، عقدت إنفستوبيا مؤتمرها العالمي الأول، الذي استضاف نحو 1000 مشارك من المستثمرين وصناع السياسات وقادة الفكر، في 4 جلسات عامة و7 حلقات نقاشية تفاعلية و5 جلسات أعمال و3 اجتماعات لقيادات تنفيذية، ناقشت الاقتصادات الجديدة. كما استضافت إنفستوبيا خلال النسخة الأولى من مؤتمرها السنوي أول مؤتمر صحفي اقتصادي عبر الفضاء الرقمي /الميتافيرس عقده معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس إنفستوبيا. ومنذ مؤتمرها الأول في مارس 2022، أصبحت إنفستوبيا المنصة الرئيسية في العالم التي لديها أنشطة مستمرة تناقش فرص الاستثمار في الاقتصادات الجديدة، وتنتقل عبر بلدان عديدة في العالم، مستضيفة قادة الأعمال وصناع القرار لاستكشاف الفرص الاقتصادية.

ونظمت إنفستوبيا 8 جلسات نقاشية اقتصادية عالمية في نيودلهي وبومباي وجنيف والقاهرة ونيويورك والرباط وهافانا وأبوظبي ودبي، والتي جمعت نحو 400 من قادة الأعمال وصناع السياسات.

"حوارات إنفستوبيا العالمية"

في مايو 2022، أطلقت إنفستوبيا حواراتها العالمية بداية من الهند، عبر تنظيم جلستين لها في مومباي ونيودلهي. ناقشتا التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الاستثمار في ضوء التكنولوجيا الحديثة وسبل توجيه الاستثمارات بصورة أكبر نحو الأسواق الناشئة، والفرص التي يطرحها السوق الهندي في هذا الشأن.

وفي يونيو 2022، شكلت الرباط المحطة الثانية في سلسلة حوارات إنفستوبيا العالمية، حيث ناقش مسؤولون ورجال أعمال واقتصاديون من الإمارات والمغرب في العاصمة المغربية الرباط المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية في المغرب. وجاء الملتقى، الذي نظمته إنفستوبيا بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت عنوان "حوارات إنفستوبيا للأعمال في المغرب - المشهد الحالي للسوق الفرص والتحديات" "ملتقى الأعمال" وفي سبتمبر 2022، نظمت إنفستوبيا ملتقى أعمال خلال مؤتمر "سولت" نيويورك 2022، حيث ناقش مستثمرون وقادة أعمال عالميون فرص الاستثمار الناشئة في قطاعات الاقتصاد الجديد في الشرق الأوسط.

وفي سبتمبر 2022، نظمت إنفستوبيا ملتقى أعمال في أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بحضور ممثلين من شركاء إنفستوبيا، وقادة أعمال على المستويين المحلي والعالمي. وفي أكتوبر 2022، نظمت إنفستوبيا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أحد الشركاء الاستراتيجيين لمنصة إنفستوبيا ملتقى أعمال في القاهرة، حيث ناقش كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال في الإمارات ومصر المشهد الاستثماري واتجاهاته في جمهورية مصر، وفرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وأدوات التمويل المستدام، وأهمية القطاع المالي للاقتصاد العالمي.

وفي نوفمبر 2022، نظمت إنفستوبيا جلسة أعمال في هافانا حيث ناقش مسؤولون حكوميون ومستثمرون وقادة أعمال من الإمارات ودول الكاريببي فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد خلال منتدى الاستثمار في معرض هافانا العالمي في كوبا، يوم 15 نوفمبر 2022.

وفي ديسمبر 2022 وبالتزامن مع كأس العالم، نظمت إنفستوبيا فعالية في دبي حول مستقبل الاستثمار في الرياضة. وتضمنت الفعالية 10 جلسات حوارية ناقشت الاستثمار والتمويل في اقتصاد الرياضة الجديد.

وخلال عام 2022 أسست إنفستوبيا لدورها كمنصة عالمية لمناقشة الاتجاهات الرئيسية التي تشكل عالم الاستثمار في الاقتصادات الجديدة. -"حوارات عالمية المستوى" .

و نجحت منصة إنفستوبيا العالمية في قيادة حوارات على المستوى العالمي حول الاستثمارات في الاقتصادات الجديدة وحققت عدة نتائج منها: قدمت حوارات إنفستوبيا العالمية الحلول والأفكار الفعالة للقطاعين الخاص والعام، خلال فترة زمنية ذات أهمية بالغة، حيث كانت الشركات في حاجة ماسة إلى: "حوارات تُفضي إلى حلول للتحديات إضافة إلى فهم متعمّق للتحولات الاقتصادية وسلوك الأسواق العالمية، مثل الميتافيرس والعملات الرقمية".

وقامت إنفستوبيا بتسهيل آلية حوارات الأعمال العالمية عبر جعلها أكثر سلاسة وسرعة وموثوقية من خلال توفير العديد من الفرص لقادة الأعمال على مدار العام للتواصل مع نظرائهم من مختلف البلدان. وجمعت إنفستوبيا، كمنصة عالمية مستقلة وشاملة، جميع الآراء في عالم الأعمال. ومن شأن ذلك تسهيل إبرام الصفقات الاقتصادية عبر جمع شراكات محلية وعالمية تحت سقف واحد. وساهمت إنفستوبيا بشكل كبير في إحياء المناقشات الاقتصادية العالمية، لا سيما حول التشكيلات والبُنى الاقتصادية في مرحلة ما بعد الوباء: الاقتصادات الجديدة.