اليوم.. رئيس وزراء الجزائر فى مهمة رسمية بـ أذربيجان

جدة - نرمين السيد - يشارك رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في أعمال اجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز، فى باكو، عاصمة دولة أذربيجان.





ويشهد هذا الاجتماع مشاركة رؤساء وممثلى حكومات 76 دولة من ضمنها الجزائر، وينعقد تحت عنوان "الإنعاش العالمى لما بعد جائحة كورونا. ومن المقرر أن يناقش المشاركون سبل ووسائل الاستجابة للإنعاش العالمي لما بعد الجائحة وإزالة تداعياتها، بالإضافة إلى مناقشة الأنشطة المستقبلية لحركة عدم الانحياز.

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